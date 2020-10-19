Новака переизбрали на пост главы совета директоров «Транснефти»

Министр энергетики России Александр Новак снова возглавил совет директоров «Транснефти». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила компания.

Новый состав совета директоров «Транснефти» избрали в конце сентября, сообщает «Интерфакс». Помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов вошел в совет директоров вместо экс-министра транспорта РФ Максима Соколова, который стал вице-губернатором Санкт-Петербурга.

В совете директоров компании, помимо Новака, остались экс-губернатор Нижегородской области, председатель совета директоров ООО «Аэромакс» Валерий Шанцев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также в совет вошли бывший глава «Башнефти» Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, глава «Транснефти» Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Илья Клебанов.

Как сообщалось в мае, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, «Транснефти» удастся сохранить запланированный объем инвестпрограммы в 2020 году на уровне 257 млрд рублей.