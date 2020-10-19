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Росприроднадзор попросил продлить сроки проверки золотодобытчиков на 2021 год

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Росприроднадзор предложил правительству России продлить сроки проверки золотодобытчиков на 2021 год, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в понедельник, 19 октября.

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По ее словам, проверка золотодобытчиков идет «более чем непросто», Росприроднадзор встречает серьезное противодействие со стороны проверяемых компаний.

Она отметила, что добыча золота на многих предприятиях ведется неправильно и Росприроднадзор не может допустить повторения «ситуации с Сисимом».

По информации эксперта Всемирного фонда дикой природы (WWF), координатора экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова, на сегодняшний день в Сибири было выявлено 78 фактов загрязнения водных объектов, причастных к добыче россыпного золота. Общая протяженность выявленных загрязнений составила 2611 км, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что на Алтае загрязнения от золотодобытчиков фиксируются на реках, которые находятся в труднодоступных местах, куда добраться не могут даже надзорные органы, в Туве реки «перекорежены и изуродованы приисками», кроме того, много нелегальных старателей.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел 19 октября 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино. По данным Ростехнадзора, сооружение было построено кустарным способом. Вода затопила два рабочих общежития. Погибли 20 человек. В реку Сисим попали загрязненные потоки после разрушения дамбы в октябре.

После проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). В Красноярском крае по решению суда компания «Сисим», виновная в прорыве пяти дамб, лишилась лицензии на добычу золота на реке Большая Сейба.

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