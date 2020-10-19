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«ВКонтакте» покажет трансляции недели моды Mercedes-Benz и представит в «Клипах» эксклюзивные материалы с бэкстейджа

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Пользователи «ВКонтакте» смогут посмотреть неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia прямо в соцсети. Более того, только для них приоткроется закулисье мероприятия: в «Клипах» эксклюзивно покажут все этапы подготовки к показам.

MBFW Russia пройдет с 19 по 23 октября. Новые коллекции представят более 60 дизайнеров, а также дома моды. Шоу состоится одновременно на восьми площадках в Москве, а дополнят его специальные показы российских дизайнеров из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Якутска. Всё это объединится в онлайн-трансляции, которую можно будет посмотреть ВКонтакте — в официальном сообществе Mercedes-Benz Fashion Week Russia (vk.com/mbfwrussia).

В «Клипах» ВКонтакте пользователи увидят эксклюзивные материалы из закулисья MBFW Russia. 19 октября пройдет показ одного из самых известных российских дизайнеров — Игоря Чапурина. Зрители смогут следить за всеми этапами подготовки, от кастинга и репетиций до мейкапа моделей и впечатлений после выхода на подиум.

«Новая ковидная реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек. Есть много технологических и организационных проблем, но в этом сезоне мы всё же запускаем проект с другими городами и странами. У такого формата есть большой потенциал не только в период закрытого неба».

В прошлом году «ВКонтакте» совместно с MBFW также транслировала показы недели моды, а совсем недавно провела выставку-презентацию молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow.

Пресс-служба ВКонтакте

press@vk.com

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