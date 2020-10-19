Железнодорожный вокзал в Красноярске лишился статуса объекта культурного наследия регионального значения. Здание полностью утратило первоначальный вид.

Вокзал был исключен из реестра объектов культурного наследия. Соответствующий документ подписан спикером законодательного собрания Дмитрием Свиридовым. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Материалы направлены в Федеральный орган охраны объектов культурного наследия.

Первое здание вокзала было построено в 1895 году. В реестре объектов культурного наследия значился вокзал на момент 1950 года. В 1961 году вокзал был отстроен заново, а в 2003 году произошла масштабная реконструкция. Таким образом, первоначальный вид здания был полностью утрачен.