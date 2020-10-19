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Бармен и его знакомый погибли при пожаре в кафе в Горно-Алтайске

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в кафе «Каяс» в Горно-Алтайске. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По предварительным данным, в ночь на 18 октября в кафе на улице Петра Сухова по неустановленной причине начался пожар. В помещении в тот момент находился 20-летий бармен, который остался ночевать на работе вместе со своим 24-летним знакомым, пишет altapress.ru.

Сотрудники МЧС обнаружили тела погибших около 8 утра. Бармена опознали владельцы заведения.

Причина возгорания устанавливается. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 19 октября три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Нижнеудинске (Иркутская область). Отмечается, что покинуть горящее здание самостоятельно смог 16-летний подросток.

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