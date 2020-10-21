Прямо по курсу: чья победа на выборах в США будет выгоднее рублю

Любой исход выборов в США может оказать позитивное влияние на курс рубля и цену российских активов. Только в случае победы Дональда Трампа это станет долгосрочным фактором, а в случае победы Джо Байдена, скорее всего, краткосрочным, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В целом, доллар и евро в четвертом квартале будут держаться примерно на нынешних значениях. Однако не исключено, что к концу года российская нацвалюта укрепится до 73 руб./$. Индекс Московской биржи может достичь к концу 2020-го 2900 пунктов, если победит Трамп, и 2800 — в случае выигрыша Байдена.

Отсчет санкций

До выборов в США остается немногим больше двух недель, разрыв рейтинга между кандидатами становится все сильнее — и не в пользу действущего президента. По состоянию на середину октября Дональд Трамп, представляющий республиканскую партию, отстал от демократа Джозефа Байдена примерно на 10 п.п. — это максимальный отрыв за весь предвыборный период. За нынешнего лидера готовы проголосовать 40% избирателей, в то время как в пользу нового кандидата высказалось 57% американцев, показывают опросы общественного мнения.

При этом Джозеф Байден не скрывает своего негативного отношения к России. Недавно он заявил, что РФ выступает противником США и пообещал: если приписываемые нашей стране попытки вмешательства в американский избирательный процесс будут доказаны, последует некая экономическая расплата. Кроме того, он пообещал добиваться ограничения импорта товаров из России и Китая в США и другие государства НАТО, а также противодействовать росту влияния Москвы в Европе и других регионах.

Прямо по курсу3 Cтроительство газопровода «Северный поток - 2» в водах Германии, сентябрь 2020 года Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Хотя к экономическим ограничениям России не привыкать: американские санкции в отношении нашей страны действуют уже семь лет. Большинство из них ввел демократ Барак Обама, не отставать от него старается и Дональд Трамп. Например, только за последние три месяца Штаты ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова, пяти компаний, якобы связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, и потребовали от европейских кредиторов «Северного потока-2» выйти из проекта, угрожая задним числом ввести против них рестриктивные меры.

Кроме того, Конгресс обсуждает и новые санкции: Россию предлагают признать спонсором терроризма, ввести ограничительные меры в отношении нефтегазовых проектов, российского госдолга и подконтрольных РФ лиц за рубежом.

Чего ждать

Почти весь банковский комитет сената США, который вводит финансовые санкции, состоит из демократов, которые по-прежнему приписывают РФ вмешательство в выборы 2016 года и жаждут мести, отметил исполнительный директор компании Trade OneTwoThree Владимир Рожанковский.

Прямо по курсу2 Президент США Дональд Трамп стоит на балконе Белого дома во время встречи со своими сторонниками, октябрь 2020 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Если Дональд Трамп уйдет, и президентом станет Джозеф Байден, ограничительные меры посыпятся как из рога изобилия, так как их будет проще принимать. В первую очередь будет принят законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который подразумевает запрет на операции с российским госдолгом для граждан США, — уверен эксперт.

Кроме того, с трудностями может столкнуться и банковская система России: если ее отключат от SWIFT и международных платежных систем, как уже неоднократно предлагалось, крупные кредитные организации потеряют важнейшие ниши, а на их место придут американские банки. В результате российская казна недополучит порядка триллиона рублей в год в качестве доходов от налоговых поступлений, прогнозирует Владимир Рожанковский.

Для рубля и российских активов предпочтительнее победа Дональда Трампа, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Это ослабит геополитические риски и приведет к большей стабильности на рынке углеводородов. Если же к власти придет Джозеф Байден, санкции могут коснуться энергетических проектов: от «Северного потока-2» до СПГ и разработки месторождений на шельфе. Кроме того, при жестком сценарии под ограничения может попасть экспорт, а также внешнеторговые партнеры России, отметил эксперт.

Независимо от того, кто победит на выборах, сам факт их прохождения будет позитивным для мировых рынков, поскольку уйдет нынешняя политическая неопределенность. Оба кандидата намерены продолжать стимулирующую монетарную и фискальную политики, что позитивно воспринимается рынками, пояснид главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Прямо по курсу4 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время встречи со своими сторонниками, октябрь 2020 года Фото: REUTERS/Tom Brenner

— В базовом сценарии влияние победы Байдена на российские активы будет умеренно негативным. Полагаем, что отношения между Россией и США могут немного ухудшиться. Однако, мы не ожидаем введения жестких санкций против рублевого госдолга и запрета на расчеты в долларах, поскольку это повредит американским инвесторам. Поэтому умеренно негативное влияние на российские активы может быть краткосрочным, — уверен эксперт.

В случае победы Трампа и сохранения Сената за республиканцами на рынках сохранится статус-кво. Поэтому существенного влияния на фондовые площадки не ожидается, прогнозирует Кирилл Соколов. Если действующий президент победит, а Конгресс перейдет под контроль демократов, то это будет для рынков негативным сигналом, поскольку многие решения Трампа могут быть блокированы уже обеими палатами парламента.

Негатив и позитив

Нервозность на мировых рынках из-за второй волны COVID-19 и американских выборов, а также санкционные риски приведут к ослаблению рубля в четвертом квартале в диапазон 78-82 по отношению к доллару, и 90-94 к евро. В ближайшие пару месяцев, считают экономисты, можно ожидать сохранения волатильности на российском рынке. По их мнению, в случае победы Трампа индекс МосБиржи завершит этот год вблизи отметки 2900, тогда как победа Байдена оставит индекс МосБиржи вблизи отметки 2800.

Консенсус экспертов показывает, что победа Байдена может привести к одномоментному росту расширенного индекса американских акций S&P 500 на 10%, а к лету 2021 года – на 19%, указывает вице-президент, директор инвестиционного департамента «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. С другой стороны, победа Трампа сохранит статус-кво. Общепринятое мнение состоит в том, что Президент Трамп хочет снискать расположение России, поэтому что хорошо для него, то хорошо для России. По крайней мере, тема санкций против России может потерять свою актуальность, уверен эксперт.

Прямо по курсу1 Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Получается, что любой исход выборов в США может оказать позитивное влияние на курс рубля и цену российских активов. Только в случае победы Трампа это станет долгосрочным фактором, а победа Байдена, скорее всего, краткосрочным, — полагает Виктор Касьянов.

Самым неприятным для инвесторов может стать третий вариант, когда какой-то из кандидатов не согласится с итогами голосования, и процесс пересчета голосов затянется. Тогда, по оценкам аналитиков, одномоментное движение индекса американских акций S&P 500 составит -8% с сопутствующими распродажами по всему миру.

Целевым уровнем курса доллар/рубль на горизонте трех месяцев видится 73 руб./$ – локальный, достаточно сильный уровень сопротивления для российской валюты, отмечают эксперты. Волна глобального оптимизма, по их прогнозам, не обойдет российский фондовый рынок — к концу первого квартала следующего года долларовый индекс РТС может показать рост в 25%.