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Мэр Копенгагена ушел с поста после обвинений в домогательствах

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Мэр Копенгагена Франк Йенсен уходит в отставку после обвинений в агрессивных действиях сексуального характера. Об этом в понедельник, 19 октября, пишет газета Copenhagen Post.

Йенсен объявил о своей отставке на пресс-конференции. Он также ушел с должности заместителя лидера Социал-демократической партии.

В ходе своего выступления он принес извинения двум женщинам, в отношении которых его обвиняют в домогательствах, совершенных в 2011 и 2017 годах.

Йенсен занимал свой пост с 1 января 2011 года. Исполнять обязанности мэра Копенгагена до выборов 29 октября будет председатель фракции социал-демократов в городском совете Ларс Вайсс.

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