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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают закон об оружии

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В пресс-центре МИЦ «Известия» 19 октября проходит пресс-конференция на тему «Право и оружие. Стоит ли менять закон об оружии и в какую сторону?». Портал iz.ru проводит прямую видеотрансляцию.

О необходимости ужесточения закона, об эффективности системы контроля и выдачи лицензий рассказывают:

  • Анатолий Борисович Выборный, депутат, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции;
  • Сергей Александрович Деревяшкин, начальник управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРРиГК Росгвардии;
  • Сергей Васильевич Саминский, президент СРО «Ассоциация «Школа без опасности»;
  • Валерий Петрович Кузенков, главный редактор журнала «Охота».

12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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