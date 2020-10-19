В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают закон об оружии

В пресс-центре МИЦ «Известия» 19 октября проходит пресс-конференция на тему «Право и оружие. Стоит ли менять закон об оружии и в какую сторону?». Портал iz.ru проводит прямую видеотрансляцию.

О необходимости ужесточения закона, об эффективности системы контроля и выдачи лицензий рассказывают:

Анатолий Борисович Выборный, депутат, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции;

Сергей Александрович Деревяшкин, начальник управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРРиГК Росгвардии;

Сергей Васильевич Саминский, президент СРО «Ассоциация «Школа без опасности»;

Валерий Петрович Кузенков, главный редактор журнала «Охота».

12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».