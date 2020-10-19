Ситуацию с COVID-19 в Москве удается контролировать. Выводы можно сделать, опираясь на данные за прошлую неделю, исходя из показателей прошлой недели. Несмотря на это, как подчеркнули столичные власти, не исключаются дальнейшие точечные ограничения. Однако такие «крайние меры», как комендантский час или запрет на прогулки, «неприемлемы и невозможны». Также в мэрии продолжат проверки бизнеса на соблюдение мер профилактики коронавируса. Власти проконтролируют перевод части сотрудников на удаленку.

Проверки бизнеса будут до конца пандемии коронавируса. Что касается прививок, то массовая вакцинация от COVID-19 в Москве стартует в декабре-январе.