Обычный глюкометр поможет определить коронавирус с точностью до 100%

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавируса стандартные глюкометры. Как сказано в препринте научной статьи, при клинических испытаниях глюкометр выявлял инфекцию SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью и отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью.

Для пациента процедура будет представлять собой взятие пробы слюны с помощью ватной палочки или тому подобного приспособления, пояснила в разговоре с «Известиями» ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

— На молекулярном уровне антиген — например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием, — рассказала специалист. — Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны.

В самом ЛЭТИ под руководством Татьяны Зиминой также ведутся работы по созданию пептидных биочипов для определения коронавируса в слюне. Однако идея использовать для этого глюкометр высказана учеными из США впервые.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сладкий вирус: глюкометр определит SARS-CoV-2 с точностью в 100%