Рэпер 50 Cent спродюсирует три фильма ужасов

Американский рэпер Кёртис Джексон (50 Cent) станет продюсером трех фильмов ужасов вместе с режиссером Элаем Ротом. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Принадлежащая рэперу компания G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot для реализации проектов.

По словам Рота, их с музыкантом команда станет создавать кино, которое боятся делать другие. Кроме того, 50 Cent займется производством продукции, сопровождающей картины, пишет «Москва 24».

«Не могу дождаться момента, когда мы сможем показать миру, то, что у нас получится», — приводит слова рэпера REGNUM.

Ранее он участвовал в нескольких кинопроектах в качестве актера, продюсера и режиссера. Элай Рот дебютировал в жанре ужасов в 2002 году с фильмом «Лихорадка».

16 октября сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках фильма Netflix «Не смотри вверх» вместе с актрисой Дженнифер Лоуренс.