Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Архангельске

Шесть человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Архангельске. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 19:40 (совпадает с московским) на набережной Северной Двины. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford.

«В результате аварии водитель BMW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. За медицинской помощью также обратились водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе двое детей», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день в результате столкновения шести автомобилей на Московской кольцевой автодороге (МКАД) пострадал один человек.