В метро и автобусах Москвы сократилось число пассажиров. В общественном транспорте ездят меньше на 1 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток снизился на 39%. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток снизился на 39% . Этого удалось добиться после перевода как минимум трети сотрудников компаний на удаленный режим работы. Причина — перевод сотрудников компаний на удалённую работу. Кроме того, жителей старше 65 лет попросили оставаться дома.