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В NASA заявили о растущих шансах найти жизнь на Марсе

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В связи с последними открытиями вероятность обнаружить жизнь на Марсе возросла, заявил глава NASA Джим Брайденстайн 17 октября на видеоконференции Марсианского общества.

По его словам, пока точных свидетельств жизни на Красной планете нет, но чем больше ученые изучают Марс, тем больше шансов ее найти.

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В добытых образцах ученые рассчитывают найти следы жизни

«Вероятность этого продолжает увеличиваться. Мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом», — цитирует Брайденстайна ТАСС.

Он напомнил, что ранее были обнаружены свидетельства наличия органических молекул, а также воды под марсианской поверхностью.

Глава NASA рассказал о планах собрать грунт с поверхности планеты с помощью аппарата Perseverance, а затем отправить туда и человека.

17 сентября сообщалось, что NASA задумалось о поисках жизни на Венере. Причиной стало обнаружение в атмосфере планеты следов фосфина. Этот бесцветный газ выделяется анаэробными микроорганизмами. Астрономы полагают, что в облаках Венеры обитают микробы.

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