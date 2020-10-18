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Премьеру Хорватии отправили письмо с неизвестным порошком

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Премьер Хорватии Андрей Пленкович получил письмо с угрозами и неизвестным порошком, сообщает 17 октября агентство HINA со ссылкой на источники в партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС).

Отмечается, что текст присланного премьеру письма заканчивается словами: «Для предателей одно из лекарств «Новичок». Послание забрали на экспертизу полицейские.

Ранее Пленковичу уже поступали угрозы. Тогда правоохранители задержали двух подозреваемых, которые нелестно отзывались о премьере в соцсетях.

Президент страны Зоран Миланович, чьи политические взгляды отличаются от позиции премьера, посоветовал Пленковичу смириться с угрозами или «вернуться к маме».

«Угрозы часть этой работы, и я сам их постоянно получаю. Если не можешь жить под этим давлением, вернись к маме», заявил глава государства.

В сентябре сообщалось, что в США задержали женщину, которая отправила президенту Дональду Трампу письмо с ядом рицином. 53-летняя канадка заявила о своей невиновности.

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