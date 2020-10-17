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На 82-м году скончалась праправнучка Пушкина профессор Галина Усова

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Праправнучка поэта Александра Пушкина профессор Галина Усова умерла на 82-м году жизни в городе Мичуринске Тамбовской области. Об этом 17 октября сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин.

По его словам, прощание с родственницей русского поэта состоится 18 октября, передает ТАСС. Панихида пройдет в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска.

Усова является праправнучкой великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Бояре Пушкины достраивали крепость Козлов (ныне Мичуринск) и руководили гарнизоном в 1650-е годы, потом Тамбовщина стала местом проживания друзей и родных А.С. Пушкина.

Сама Усова родилась в Архангельске в 1938 году. В 1957 году она поступила в плодоовощной институт.

Как ранее сообщали «Известия», подавляющее большинство потомков Пушкина принадлежат ветви его сына Александра, у которого было 13 детей. Меньшая часть — дочери Натальи.

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