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Цены на лекарства от COVID-19 снизились не во всех аптеках

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Корреспондент «Известий» проверила цены на лекарства от COVID-19 в аптеках Москвы, в некоторых они не снизились. «Арепливир» стоит по 14,5 тыс. рублей за одну упаковку. Хотя препарат в списке жизненно необходимых и важнейших. На «Арепливир» установили предельную отпускную цену. Стоимость для производителя — не более 100 рублей за таблетку. При этом в большинстве аптек лекарства от COVID-19 пропали с полок. Исключение — «Коронавир», он стоит больше 10 тыс. рублей. Но лекарства пока нет в списке Минздрава, поэтому нет предельной отпускной цены. В пятницу ведомство ограничило стоимость некоторых препаратов от COVID-19. Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала предельно допустимую отпускную цену на «Фавипиравир».

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