Счетную палату попросили проверить госзакупки РНИМУ им. Пирогова

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев обратился с запросом к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой проверить госконтракты РНИМУ им. Пирогова. Об этом 17 октября сообщил РЕН ТВ.

«<...> учитывая, что проверяемое правоохранительными органами наличие конфликта интересов в трудовой деятельности ректора Университета могло повлиять на соблюдение финансовой дисциплины при заключении государственных контрактов и нанести ущерб федеральному бюджету, прошу Вас рассмотреть вопрос о проведении аудита финансовой деятельности Университета по государственным контрактам с 2011 года до настоящего времени», — говорится в запросе.

Ранее телеканал рассказал о том, компания ректора РНИМУ им. Пирогова Сергия Лукьянова «Евроген» получила 17 контрактов на 62 млн рублей от университета. Кроме того официальные дистрибьюторы предприятия также регулярно побеждали в тендерах университета.

Лукьянов получил должность проректора РНИМУ им. Пирогова в 2013 году, а через три года стал ректором университета.

Кроме того, стало известно, что Генпрокуратура РФ рассмотрела запрос «Известий» о ситуации, сложившейся в ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университете им Н.И. Пирогова» Минздрава России. Прокуратура Москвы организовала проверку сведений из обращения, в настоящее время она еще не завершена. Московскому УФАС России поручено полно и всесторонне рассмотреть указанные в обращении обстоятельства.

В запросе речь шла в том числе и об аппарате «Экзокисть-2», который помогает пациентам, перенесшим, например, инсульт или травму, научиться снова двигать руками.

По данным журналистов ученые, которые занимаются этим дорогостоящим научным долгостроем, вдруг превращаются в бизнесменов и бесконечно осваивают государственные деньги, выделяемые на разработку. Эпицентром событий стала клиника при знаменитом университете Пирогова.