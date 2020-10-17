Предприятие Роскосмоса начало сборку трамвая по принципу «Лего»

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Роскосмос) начал собирать пятисекцинонный трамвай, который будет сделан по принципу конструктора «Лего». Об этом 17 октября сообщил заместитель главного конструктора по гражданской продукции опытно-конструкторского отдела УКВЗ Константин Коломиец.

«Он будет сделан по принципу кубиков «Лего», то есть из маленьких блоков собирается в начале секция, а потом уже секция собирается в вагон», — передает его слова ТАСС.

Как отметил Коломиец, производство деталей для трамвая уже началось. Он подчеркнул, что по такому принципу можно собрать не только пятисекционный, но и трех или четырехсекционный трамвай. Также Коломиец рассказал, что более, чем на 50% собран вагон с полностью низким полом.

Ранее, 19 сентября, стало известно о планах по испытанию в Москве беспилотного трамвая. По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, правительство города проведет тестирование совместно с компанией «Яндекс».

Отмечается, что беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения. В частности, они исключают человеческий фактор при вождении, и это позволит предотвратить более 70% аварий.