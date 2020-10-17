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США и Канада подписали документ о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

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Представители США и Канада подписали документ для более эффективного взаимодействия в области ядерной безопасности. Об этом 16 октября сообщает национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) министерства энергетики США.

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«NNSA и компания Atomic Energy of Canada Limited (AECL) подписали сегодня меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и обмена информацией в области ядерной безопасности, гарантий и нераспространения», — говорится в заявлении.

Соглашение будет действовать пять лет. Предполагается, что в рамках него страны будут обмениваться знаниями и информацией, проводить перекрестное обучение, семинары и упражнения, а также взаимодействовать в области исследований и разработок.

В американском ведомстве подчеркнули, что такое сотрудничество особенно важно в период пандемии, когда личные встречи и мероприятия не могут проходить в полноценном формате.

AECL — канадская федеральная корпорация и крупнейшая в Канаде лаборатория ядерной науки и технологий.

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