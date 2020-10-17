США отказались от предложения Путина о продлении ДСНВ

В Белом доме сочли неудачной инициативу президента России Владимира Путина, который 16 октября предложил продлить ДСНВ-3 без всяких условий минимум на год.

— Сегодняшняя инициатива президента Путина продлить СНВ-3 без замораживания ядерных арсеналов — это обреченное на неудачу предприятие, — заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он высказал надежду, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как наступит дорогостоящая гонка вооружений.