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Новые мастерские открыли в авиационном техникуме в Иркутске

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В Иркутском авиационном техникуме создали новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills. Открытие состоялось в пятницу, 16 октября, при участи губернатора Игоря Кобзева.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, мастерские будут работать по компетенциям «Аддитивное производство (Реверсивный инжиниринг)», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Интернет вещей», «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ», «Работы на универсальных станках».

Губернатор региона отметил, что учебные мастерские позволят техникуму перейти на качественно новый уровень подготовки специалистов. Это в свою очередь имеет большое значение для региона в целом и для Иркутского авиационного завода в частности. Сегодня туда идет работать половина из выпускников учебного заведения.

Стоимость оснащения новых мастерских составила свыше 54 млн рублей. Из них 47,6 млн рублей выделили из федерального бюджета.

30 сентября открытие новых мастерских состоялось в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки.

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