Новый мост откроют в ноябре в селе Раздольном на Сахалине

В Корсаковском районе Сахалинской области завершается строительство моста в селе Раздольном. Об этом ИА SakhalinMedia сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Новый мост заменит аварийное сооружение, которое прослужило более 50 лет. Его протяженность составляет 27 м, а стоимость работ — 200 млн рублей. Открыть движение планируется в ноябре этого года.

«В этом году мы вводим в эксплуатацию мост и завершаем асфальтирование подъездных путей с примыканием к существующей дороге. Вместе с мостом длина нового дорожного покрытия составит 300 м, — объяснил мастер строительно-монтажных работ ООО «СпецСтройСервис» Александр Бузулуков.

Реализация второго этапа проекта запланирована на следующий год. С наступлением подходящей погоды дорожники приступят к асфальтированию участка протяженностью 750 м в сторону агрогородка.

В 2020 году власти намерены ввести в эксплуатацию 68,1 км реконструированных и построенных дорог.