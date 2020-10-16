В России представили макет летающего автомобиля будущего

На закрытой презентации в Пятигорске представили макет транспорта будущего — аэромобиля PCJ Begaerо. Кадры с новым аппаратом публикует 16 октября телеканал РЕН ТВ.

Автором проекта стал российский конструктор Александр Бегак. Отмечается, что ранее он уже создавал прототипы устройств, способных перемещаться по земле, воздуху и воде, в том числе бегалет GreenFly New, который также назвали «75 лет Победы».

Макет аэромобиля PCJ Begaero имеет систему вертикального взлета и посадки, в полете управляется без механизации крыла. Максимальная дальность полета — более 600 км. По словам Бегака, аппарат может служить как частное транспортное средство, аэротакси или транспорт экстренных служб.

«Этот аппарат должен прилететь в зону заражения или ЧП, например затопления, схода лавины и т.д. Если надо, привезти врача и забрать потерпевших», — отметил автор проекта.

По плану разработчиков, аэромобиль может также перевозить грузы до 500 кг. Его могут использовать и в городской среде спецслужбы или оперативные медслужбы.

Планируется сделать аппарат как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Бегак считает, что его изобретение уникально, и Россия опередит другие страны в использовании такой техники.

В августе в Японии протестировали летающий автомобиль с водителем на борту. Изобретение продержалось в воздухе около четырех минут. Инженеры планируют растянуть время полета до 50 минут. Автомобиль взлетает и садится вертикально без разгона, это дает возможность быстрого перелета из точки в точку. В продажу летающие машины могут поступить в 2023 году.