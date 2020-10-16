Ремонт в одной из школ Нижнего Тагила завершат до конца года

В Нижнем Тагиле в декабре 2020 года планируют открыть школу № 85, в которой сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом в ходе пресс-тура по объектам, строящимся по нацпроектам, рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Сейчас в школе ведутся внутренние отделочные работы. Каждый класс будет оформлен по-разному, в зависимости от возраста учеников. После капремонта в учреждении появится собственная лаборатория по робототехнике, а в классах установят новые интерактивные и обычные доски.

В конце сентября стартовали работы по благоустройству стадиона, их планируют завершить в ближайшие дни, пишет «ТагилСити.ру».

Татьяна Удинцева отметила, что у школы имеется лицензия, поэтому после завершения капремонта ученики просто вернутся обратно из других школ.

Ранее сообщалось, что после ремонта в школе № 85 появятся лаборатории 3D-моделирования, также ее оснастят квадрокоптерами и другим высокотехнологичным оборудованием. Оно поспособствует развитию у детей инженерных навыков.