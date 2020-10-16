Предвыборная президентская гонка в США выходит на финишную прямую. До выборов, которые назначены на 3 ноября, останется немногим более двух недель. Инвесторы внимательно следят за событиями за океаном, которые мгновенно отыгрываются в нефтяных и финансовых котировках. Стоит напомнить, что известие о заражении Дональда Трампа коронавирусом незамедлительно сказалось на стоимости нефти: цена североморской Brent упала почти на 5%, а техасской WTI — на 6%. Эксперты забеспокоились, что будет с мировыми рынками, если 74-летний Трамп и его соперник, 77-летний Байден, контактировавший с ним накануне, выйдут из гонки, а выборы придется отложить. Но оба кандидата в строю, точнее сказать — в борьбе, и каждый продолжает давать предвыборные обещания. Консерватор против демократа, черное золото против «зеленой энергетики». Так кто же из них честнее и что может изменится на мировом нефтегазовом рынке, если в начале ноября поздравления с победой будет принимать Джо Байден?

Одним из самых громких заявлений кандидата в президенты от демократической партии стало обещание вложить до 2025 года $2 трлн развитие экологически чистых источников энергии. А также полностью перевести ТЭК США на «зеленую энергетику» к 2035 году. Если Байден станет президентом, правительство не будет выпускать новых лицензий на применение технологии гидроразрыва пластов (благодаря ей добывается сланцевая нефть), говорится в его программе. Впрочем, запрет коснется только общественных земель, бурение скважин на частной территории по-прежнему будет допускаться.

Кроме того, демократ намерен усовершенствовать систему снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе ограничив импорт из таких стран, как Россия и Китай. Политик считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных на родине. Для этого Байден намерен увеличить налоги, которые нынешний президент США в свое время снизил.

Трамп пришел к власти после Барака Обамы с его антиуглеводородной стратегией и вывел США из Парижского соглашения о выбросах парниковых газов, заявив, что глобальное потепление придумали в Китае. А сегодня консерватор не устает называть сторонников Джозефа Байдена выжившими из ума демократами. В июле, когда Байден презентовал свою «зеленую» стратегию, Трамп посетил Техас, где на встрече с нефтяниками заявил, что, если он не будет избран, то «то надежды на хорошие для ТЭКа времена придется закопать».

Кроме прочего, по его мнению, США приходится закупать нефть у России из-за действий демократов, которые выступают против строительства трубопроводов на территории страны.

— В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда попасть, — заявлял президент Трамп.

Тема трубопроводов в принципе в соединенных штатах достаточно острая. Обама в свое время остановил стройку стратегической трубы Keystone XL, а Трамп в 2017 году возобновил строительство.

Сегодня Америка остается в тройке мировых лидеров по добыче и экспорту углеводородов. Пока крупнейшие нефтедобытчики объединяются в альянсы и договариваются о снижении добычи в период пандемии ради балансировки рынка, США пользуются восстановлением цен и продолжают отправлять свои танкеры и газовозы в сторону Европы. И всё это приносит свои плоды: ежегодно доходы от экспорта углеводородов составляют примерно $280 млрд. По крайней мере, такую оценку давали эксперты IHS года полтора назад. Да, можно сделать скидку на кризис и снижение добычи, но тем не менее цифра красноречива. И если несколько лет назад принято было считать, что нефтяные доходы США занимают всего 1% валового продукта, сейчас некоторые эксперты выражают другое мнение. По подсчетам PricewaterhouseCoopers, нефтегазовая промышленность Соединенных Штатов прямо и косвенно обеспечивает работой 10,34 млн человек, что соразмерно 5,6% всего трудоспособного населения страны. А общий вклад нефтегазовой промышленности в экономику США — $1,3 трлн, что составляет 7,6% ВВП.

Не исключено, что с приходом Байдена к власти, после его первых заявлений и (или) действий, направленных против деятельности сланцевиков, нефтяные котировки пойдут вверх. Но всё же сложно представить, что Америка вместе с Байденом сможет отказаться до триллионного дохода. Да и дадут ли ему это сделать? Популистские высказывания о «зеленой энергетике» в тренде, но вряд ли вслед за ними последуют радикальные изменения в энергетической политике США: уж слишком большие деньги на кону.

Пока кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден опережает республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 17 процентных пунктов, показал опрос The Guardian. Но впереди еще две недели. И стоит напомнить, что примерно такую же картину мы наблюдали четыре года назад, когда гонку возглавляла Хиллари Клинтон.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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