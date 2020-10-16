Прямой эфир

Женщина-пешеход скончалась в больнице после ДТП в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больнице Краснодарского края скончалась женщина, которую сбили в станице Кущевской 15 октября. Об этом сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД по краю.

Авария произошла в вечернее время на улице Красной. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Accent допустил наезд на 65-летнюю женщину. Она переходила дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода, пишут «Кубанские новости».

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась в течение суток.

15 октября в Ульяновске при столкновении двух отечественных легковушек погибли двое молодых мужчин. Авария произошла на правой дамбе Императорского моста.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020