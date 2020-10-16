Женщина-пешеход скончалась в больнице после ДТП в Краснодарском крае

В больнице Краснодарского края скончалась женщина, которую сбили в станице Кущевской 15 октября. Об этом сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД по краю.

Авария произошла в вечернее время на улице Красной. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Accent допустил наезд на 65-летнюю женщину. Она переходила дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода, пишут «Кубанские новости».

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась в течение суток.

15 октября в Ульяновске при столкновении двух отечественных легковушек погибли двое молодых мужчин. Авария произошла на правой дамбе Императорского моста.