Ди Каприо снимется в фильме Netflix про астрономов

Американский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках фильма «Не смотри вверх» вместе с актрисой Дженнифер Лоуренс. Об этом сообщило издание Deadline.

По его информации, режиссером проекта стал Адам Маккей. Вместе с руководством Netflix они собрали один из самых звездных актерских составов с артистами первой величины в Голливуде. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине снимутся: Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэрил Стрип и многие другие.

Сценарий также напишет Маккей, кроме того, он выступит в качестве продюсера вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым работал над комедийной драмой «Власть» 2018 года.

Картина «Не смотри вверх» расскажет о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который угрожает разрушить Землю, пишет REGNUM. Другие подробности пока не сообщаются. Предполагаемая дата выхода фильма также не называется.

В августе сообщалось, что киностудия Appian Way, принадлежащая Леонардо Ди Каприо, подписала контракт с компанией Apple о совместном производстве фильмов и телешоу.