Директор Исаакиевского собора три года выписывал себе двойную зарплату

Результаты проверки Контрольно-счетной палаты показали, что директор петербургского Исаакиевского собора Юрий Мудров в течение трех лет выписывал себе двойную зарплату, сообщает 16 октября РЕН ТВ.

По данным журналистов, Мудров назначил себя дополнительно главным специалистом по экспозиционно-выставочной работе.

Оказалось, что доходы Мудрова увеличились три года назад, сразу после его назначения. Помимо 200 тыс. рублей заработка - судя из отчета контролеров - изначально добавились 139 тыс. Однако уже в 2019 году доходы директора составили полмиллиона рублей в месяц.

Как сообщает РЕН ТВ, Мудров каждый год повышал себе зарплату и выписывал себе премии.

При этом дополнительные средства директор получал даже когда никак не мог физически выполнять обязанности. Так, 360 тыс. рублей он получил во время командировки в качестве директора. Соответственно, работа главного специалиста им точно не выполнялась. Комитет по культуре Петербурга, который является работодателем Мудрова, начал проверку.

Пока же Контрольно-счетная палата пришла к выводу, что ущерб за 3 года от действий директора составил 44 млн рублей. Всего неэффективных расходов контролеры насчитали на 207 млн.

«Мы направили запрос в Минтруда и социального развития… по мнению некоторых юристов, это допустимо», - отметил председатель комитета по Культуре Константин Сухенко.

В Исаакиевском соборе также заявили о правомерности действий Мудрова.

В апреле прошлого года сообщалось, что глава Хакасии в четыре раза увеличил надбавки к зарплате себе и министрам.