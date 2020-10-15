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Саперы приехали в дом на западе Москвы после задержания двух человек

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В доме на западе Москвы работают саперы. Как передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 15 октября, машину инженерно-саперной службы заметили в одном из дворов на улице Гжатской.

Ранее днем в соседнем подъезде задержали двух человек. По данным телеканала, один якобы имеет гражданство Албании, а второй приехал из Чечни. Их также видела в том подъезде, где в настоящее время работают саперы.

На данный момент неизвестно, имеет ли отношение приезд инженерно-саперной службы к задержанию. РЕН ТВ уточняет, что проверка в квартире идет около шести часов.

Подробности происшествия выясняются.

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