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Ремонт уникальных мостов завершают в Острове

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В Острове (Псковская область) завершается капитальный ремонт цепных мостов. Ход работ проверил замгубернатора региона Василий Осипов, который посетил с рабочей поездкой Островский район.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, сейчас на Южном мосту ведется укрепление конусов, антикоррозийная обработка и расчистка русла. На Северном мосту — устройство декоративного освещения и монтаж смотровой тележки.

Готовность Южного моста составляет 80%, Северного моста — 95%.

Ранее сообщалось, что полномасштабные работы по строительству нового моста через реку Великую в Пскове в рамках проекта организации объездной дороги «Северный обход» начнутся в следующем году. Северный обход Пскова призван разгрузить городские улицы от большегрузных автомобилей.

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