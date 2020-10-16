Всего за несколько лет цифровые платформы вошли в повседневную жизнь граждан как эффективный способ организации взаимодействия между покупателем и продавцом. Агрегаторы в мегаполисах и в небольших населенных пунктах в эпоху пандемии стали чуть ли не главным поставщиком ежедневных товаров и услуг. И если еще полгода назад речь, в основном, шла о заказе такси и доставке еды из кафе и ресторанов, то с наступлением мирового локдауна и сопутствующих ограничений потребитель все чаще обращается к агрегаторам для поиска аренды жилья, заказа продуктов из супермаркета, приобретает образовательные услуги в формате онлайн, ищет видео-контент, занимается он-лайн фитнесом и многое другое.

На первый взгляд, ничего необычного: цифровые платформы взяли на себя роль посредника между продавцами и покупателями, заменив на программные решения привычные диспетчерские службы такси, кадровые агентства, магазины и супермаркеты, туристические фирмы.

Однако уже сейчас можно говорить о том, что подобные механизмы стали не просто полноправными, а в ряде сфер и отраслей — доминирующими участниками экономических отношений. Именно появление и развитие цифровых платформ на том или ином рынке существенным образом трансформирует отрасль, меняя конфигурацию экономических агентов и создавая потенциал для значительного рыночного роста.

Так, по оценкам экспертов НИУ ВШЭ, появление агрегаторов на рынке такси стимулировало значительный рост потребления этой услуги в Москве. В 2019 году граждане совершили порядка 324 млн поездок на этом виде транспорта. Для сравнения, при отсутствии агрегаторов аналогичный показатель составил бы 72 млн поездок. В стоимостном выражении рынок таксомоторных услуг в столице в 2019 году оценен в 157,3 млрд рублей. Без цифровых платформ его объем мог составить только 36,2 млрд рублей.

В условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, потенциал агрегаторов очень высок. Именно этот способ организации экономической деятельности создает определенные возможности для преодоления последствий локдауна. Так, цифровые платформы могут стать одним из механизмов ограничения безработицы и восстановления занятости, а значит — роста доходов населения.

Во-первых, очевидный потенциал в этой сфере имеют фриланс решения, позволяющие людям работать дистанционно, в том числе в других по отношению к работодателю городах и населенных пунктах. Во-вторых, в преодолении последствий кризиса могут помочь платформы самозанятых: водителей такси, репетиторов, мастеров услуг по ремонту, уборке, помощников по дому. Наконец, создание общенационального агрегатора по поиску работы и сотрудников вкупе с программами по льготной ипотеке и аренде жилья позволит большому количеству активных людей начать строить карьеру в других городах.

Вслед за коммерческим сектором новый инструмент организации процессов начинает использовать и государство. Все чаще в его программные документы включаются мероприятия по созданию различных механизмов взаимодействия. Так, одобренный недавно правительством России Общенациональный план действий, направленный на восстановление занятости и доходов населения, рост и долгосрочные структурные изменения в экономике, предусматривает создание различных цифровых решений. Речь идет о малом и среднем предпринимательстве, службах занятости населения, финансово-инвестиционных продуктах и услугах, обмене данными между гражданами и организациями в рамках инфраструктуры электронного правительства, лесном хозяйстве, транспортном комплексе и других.

Использование на государственном уровне современных инструментов, доказавших свою эффективность в коммерческом секторе, — позитивный фактор для граждан, бизнеса и общества в целом. Однако не стоит их рассматривать как панацею на все случаи жизни. Важно понимать, что цифровые платформы — это продукт рыночных отношений, а значит в случае с их полноценным функционированием необходимо адаптировать отраслевое государственное регулирование рынков под новые условия работы агрегаторов.

Что касается перспективных для такой модели рынков и сфер, то государство может стимулировать процесс создания платформ. Например, предоставляя доступ к информационному ресурсу для выстраивания взаимодействия всех участников, создавая экспериментальные нормативные условия для функционирования отраслевых рынков в новых реалиях (так называемые, регуляторные песочницы), популяризируя агрегаторы среди пользователей.

Безусловно, цифровые платформы — перспективный механизм организации взаимодействия различных акторов. Его эффективность достигается в первую очередь за счет существенного сокращения транзакционных издержек. Но есть и критерии целесообразности использования именно этого инструмента. Например, значительный размер рынка, высокая степень его фрагментации, наличие посредников и другие. Наконец, необходимо четко оценивать последствия появления нового игрока, способного со временем значительно трансформировать конфигурацию всех участников рынка и процессы взаимодействия между ними.

Автор — руководитель отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

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