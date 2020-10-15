Проверку проведут на погибающем озере в Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии проверит обстановку на озере Ведлозеро. В водоеме погибает рыба и бурно цветут водоросли.

По словам экологов, раньше местные жители использовали воду из Ведлозера для приготовления пищи. Теперь водоем становится похож на болото. В воде активно размножаются сине-зеленые водоросли, которые оседают на дно. Ситуация опасна для флоры и фауны озера.

Специалисты Института водных проблем Севера взяли пробы воды и донных отложений. Они установили, что в воде превышено допустимое содержание фосфора. Фосфаты попадают в водоем вместе со сточными водами, пишет ИА «Карелinform».

Минприроды Карелии планирует провести выезд на озеро и проверить экологическую обстановку. В ведомстве будет создана рабочая группа для решения проблемы водоема. В случае выявления загрязнения сточными водами будет возбуждено административное дело.