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Древнее поселение и могильник нашли археологи в Хабаровском крае

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Стали известны результаты совместной экспедиции хабаровского краевого центра по охране памятников истории и культуры и института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Она проводилась в Нанайском районе Хабаровского края. Участники работали на месте двух памятников прошлого.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» участники исследования, древнее поселение и могильник были обнаружены у озер Малая и Большая Шарга. Раскопки пришлись на пик амурского паводка, из-за чего работать археологам пришлось в экстремальных условиях.

В древнем жилище археологи нашли стеклянную бусинку. Это позволяет сделать вывод, что на Амуре 2 тыс. лет назад умели плавить стекло или выменивали его у соседних народов. Также исследователи обратили внимание на смешение культур в быте обитателей древнего жилища.

Могильник расположен недалеко от поселения. Рядом с курганами археологи нашли следы погребальных обрядов, которые проводили в древности. Сами курганы оказались пустыми. Ученые называют такие могилы кенотафами. В древности в честь воинов и знатных людей, тела которых по каким-либо причинам похоронить не удалось, возводили такие пустые захоронения, поясняет агентство.

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