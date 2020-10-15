Полномочия главы Киргизии переходят к спикеру парламента Канату Исаеву

Полномочия главы государства после ухода Сооронбая Жээнбекова переходят к спикеру парламента Канату Исаеву. В пятницу состоится внеочередное заседание парламента. На повестке дня — отставка президента. Выборы нового главы Киргизии должны пройти через три месяца. Около 1 тыс. сторонников нового премьер-министра страны Садыра Жапарова собрались недалеко от государственной резиденции. Они требуют роспуска национального парламента. Также митингующие хотят, чтобы Жапаров возглавил республику. К резиденции стянули отряды спецподразделений МВД и Вооруженных сил. 9 октября глава государства ввел в столице режим чрезвычайного положения, в Бишкек ввели воинские подразделения.