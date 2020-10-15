Прямой эфир

Стала известна дата открытия Суворовского училища в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске в ближайшее время начнется строительство Суворовского училища. Его должны открыть 1 сентября 2021 года. Об этом стало известно во время визита губернатора Игоря Кобзева на строительный объект.

Учебное заведение разместят на территории бывшего авиационного училища. В настоящее время подрядчик очищает здание от строительного мусора и демонтирует старые конструкции.

По словам главы региона, которые приводит ИА IrkutskMedia, со стороны областного правительства все спорные вопросы с собственниками зданий урегулированы. В понедельник, 19 октября, документы передадут подрядчику Минобороны России, и он полноценно приступит к выполнению своей задачи — строительству Суворовского училища.

Особое внимание Кобзев попросил уделить благоустройству территории, которая прилегает к училищу. Это непростой вопрос, поскольку придется проводить капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустраивать аллею. Будет сформирована инициативная группа, которая со стороны регионального правительства, городской администрации и жителей сформирует общие подходы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020