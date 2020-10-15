Стала известна дата открытия Суворовского училища в Иркутске

В Иркутске в ближайшее время начнется строительство Суворовского училища. Его должны открыть 1 сентября 2021 года. Об этом стало известно во время визита губернатора Игоря Кобзева на строительный объект.

Учебное заведение разместят на территории бывшего авиационного училища. В настоящее время подрядчик очищает здание от строительного мусора и демонтирует старые конструкции.

По словам главы региона, которые приводит ИА IrkutskMedia, со стороны областного правительства все спорные вопросы с собственниками зданий урегулированы. В понедельник, 19 октября, документы передадут подрядчику Минобороны России, и он полноценно приступит к выполнению своей задачи — строительству Суворовского училища.

Особое внимание Кобзев попросил уделить благоустройству территории, которая прилегает к училищу. Это непростой вопрос, поскольку придется проводить капитальный ремонт многоквартирных домов и благоустраивать аллею. Будет сформирована инициативная группа, которая со стороны регионального правительства, городской администрации и жителей сформирует общие подходы.