Шойгу презентовал книгу с собственным рисунком на обложке

В Русском географическом обществе (РГО) состоялась презентация книги министра обороны России Сергея Шойгу «Про вчера» с его рисунком на обложке. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что книга в 320 страниц выпущена тиражом в 1 тыс. экземпляров. Это, по словам самого Шойгу, не его мемуары, а «книга о людях и работягах» — героях событий из жизни министра.

Книга вошла в издательскую серию «Великое время. Великие имена».

В произведении рассказывается о периоде, когда Шойгу был главой МЧС (1994–2012), в частности, об операции по спасению людей из-под завалов в Нефтегорске. Тогда появилась идея «минуты тишины».

«И вот тогда пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили всё: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: «Если живые — отзовитесь, крикните. Если не можете — постучите», — приводит «РИА Новости» слова из книги Шойгу.

После первой же «минуты тишины», говорится в книге, были обнаружены 20 точек, где под завалами находились люди.

В мае 1995 года на Сахалине в результате землентрясения был полностью разрушен поселок Нефтегорск. При проведении спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 впоследствии умерли. Всего погибли 2040 человек.