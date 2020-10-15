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У пожилой жительницы Петербурга мошенники украли 1,5 млн рублей

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В Санкт-Петербурге мошенницы украли у 90-летней женщины 1,5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 15 октября.

Инцидент произошел днем 14 октября в Приморском районе города. В тот день две незнакомки пришли в квартиру к пожилой женщине и предложили ей обменять старые денежные купюры на новые.

После их ухода хозяйка обнаружила пропажу 1,5 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали поиск злоумышленниц.

Ранее, в августе, сообщалось, что лжеэлектрики украли у 100-летней пенсионерки 300 тыс. рублей. Инцидент также произошел в Санкт-Петербурге, подозреваемые были задержаны.

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