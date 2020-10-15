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В России стартовал второй этап продаж туров с кэшбэком

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15 октября в России стартует второй этап программы туристического кэшбэка. Вернуть часть средств можно за готовые туры или проживание для самостоятельного отдыха, купленные до 5 декабря 2020 года. В поездку необходимо отправиться до 10 января 2021 года включительно.

Программа не ограничивает в выборе региона. Поехать можно куда угодно — от двух ночей. Особый акцент сделан на туры, связанные с самыми разными видами отдыха на природе. Например, покататься на лыжах можно в Ленобласти на курорте «Игора».

Кешбэк в размере 20% распространяется на туры любой сложности. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тыс. рублей.

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