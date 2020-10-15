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Минпромторг работает над экспортом электромобиля Zetta

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Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает возможность экспорта в ряд стран российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Инновационность проекта и высокая конкурентоспособность продукта позволяют с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности. Прорабатывается вопрос его поставки в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию», — отметили в Минпромторге.

Кроме того отмечается, что сертификация электромобиля находится на финальной стадии. В данный момент отрабатываются технологии серийной сборки.

В ведомстве также напомнили, что в 2017-2018 годах поддержали проект Zetta субсидиями в размере 285 млн рублей на научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Фонд развития моногородов также выдал компании 49,5 млн рублей льготного кредита.

При этом 2 сентября стало известно, что запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности.

Электромобиль Zetta представляет собой трехдверный хетчбэк. В базовой комплектации модель получит передний привод и аккумуляторную батарею на 180 км хода, которую можно заряжать практически от любого источника энергии — от розетки 220–380 Вт или от трансформатора. Минимальная стоимость авто составит 550 тыс. рублей.

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