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Apple сняла с производства устаревшие модели iPhone

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Американская компания Apple заявила о прекращении производства двух устаревших моделей iPhone. Об этом в среду, 14 октября, сообщила «Газета.ру».

Так, компания больше не будет выпускать смартфоны iPhone моделей XR и 11 Pro. Руководство Apple приняло такое решение в связи с тем, что указанные модели гаджетов уступают по характеристикам новинкам и не приносят компании прибыли, отмечает телеканал «Звезда».

В компании отмечают, что вместо iPhone 11 Pro любители «яблочной» продукции могут купить усовершенствованный флагман iPhone 12 Pro. Хорошей заменой XR станет iPhone SE, который вышел весной 2020 года.

На территории России цена бюджетной модели стартует с 69 990 рублей, топовая обойдется почти в 110 000.

14 октября сообщалось, что в России начали продавать места в очередь за новыми iPhone. Стоимость услуги варьируется. Например, житель Санкт-Петербурга готов занять очередь по минимальной цене 9,9 тыс. рублей с частичной предоплатой. Самая максимальная на утро 14 октября цена за место была зафиксирована в Москве. Здесь очередь за iPhone 12 готовы отстоять за 100 тыс. рублей с предоплатой 50%.

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