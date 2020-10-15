Платформа Netflix заработала на русском языке

Сервис Netflix локализовал интерфейс для русскоговорящей аудитории в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ).

Таким образом, с 15 октября на платформе стали возможны платежи в российской валюте. Кроме того, множество российских картин попадут в каталог Netflix, а самые известные зарубежные фильмы и сериалы будут доступны с русской озвучкой и субтитрами.

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals», — говорится в заявлении Netflix.

О том, что НМГ станет оператором сервиса Netflix на территории России, было объявлено 2 сентября. Холдинг уже представлен на рынке онлайн-кинотеатров в России с сервисом more.tv, а также долгое время является российским партнером таких международных брендов, как Discovery, Sony и Viasat.

Netflix — американская развлекательная компания, является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. На данный момент локальные версии сервиса уже запущены более чем в 30 странах.