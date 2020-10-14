Прямой эфир

Ученые в Британии назвали улучшающие самочувствие телепрограммы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании ученые в результате эксперимента выяснили, просмотр каких телепрограмм способен избавить от стресса. Об этом 13 октября сообщило издание EurekAlert!

В эксперименте приняли участие 96 человек, отмечает телеканал «360». Их попросив посмотреть видео, в котором человек описывает свою работу в канцелярской компании. Затем показали сцены с подводным коралловым рифом одним из трех способов: по телевизору; в гарнитуре VR с использованием видео 360 градусов; и в гарнитуре VR с использованием компьютерной интерактивной графики.

Все эти методы оказали положительное влияние на самочувствие испытуемых. Так, специалисты из Эксетерского университета установили, что телепрограммы о природе по телевизору может поднять настроение людей, уменьшить негативные эмоции и помочь облегчить скуку, связанную с изоляцией в помещении, а также эффективнее справляться со стрессом.

Исследование также показало, что знакомство с природой в виртуальной реальности может принести еще большую пользу. Несмотря на то, что шлем виртуальной реальности не оказывал большого влияния на общее количество удовольствия от просмотра телешоу, он добавлял зрителям интереса. При этом он мешал полностью сконцентрироваться на картинке. Участники исследования признались, что видеоролики с применением компьютерной графики были для них более реалистичными.

Ранее 14 октября сообщалось, что психолог Михаил Хорс рассказал, как обрести уверенность в себе и решительность. По его словам, спокойное отношение к собственным ошибкам поможет с этим справиться, поскольку, когда человек принимает реальность, ему становится проще принимать решения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020