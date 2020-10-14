Ученые в Британии назвали улучшающие самочувствие телепрограммы

В Великобритании ученые в результате эксперимента выяснили, просмотр каких телепрограмм способен избавить от стресса. Об этом 13 октября сообщило издание EurekAlert!

В эксперименте приняли участие 96 человек, отмечает телеканал «360». Их попросив посмотреть видео, в котором человек описывает свою работу в канцелярской компании. Затем показали сцены с подводным коралловым рифом одним из трех способов: по телевизору; в гарнитуре VR с использованием видео 360 градусов; и в гарнитуре VR с использованием компьютерной интерактивной графики.

Все эти методы оказали положительное влияние на самочувствие испытуемых. Так, специалисты из Эксетерского университета установили, что телепрограммы о природе по телевизору может поднять настроение людей, уменьшить негативные эмоции и помочь облегчить скуку, связанную с изоляцией в помещении, а также эффективнее справляться со стрессом.

Исследование также показало, что знакомство с природой в виртуальной реальности может принести еще большую пользу. Несмотря на то, что шлем виртуальной реальности не оказывал большого влияния на общее количество удовольствия от просмотра телешоу, он добавлял зрителям интереса. При этом он мешал полностью сконцентрироваться на картинке. Участники исследования признались, что видеоролики с применением компьютерной графики были для них более реалистичными.

Ранее 14 октября сообщалось, что психолог Михаил Хорс рассказал, как обрести уверенность в себе и решительность. По его словам, спокойное отношение к собственным ошибкам поможет с этим справиться, поскольку, когда человек принимает реальность, ему становится проще принимать решения.