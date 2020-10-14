Строительство пристроек к семи детсадам стартовало в Рязани

В Рязани строители приступили к возведению семи пристроек к детским садам № 7, 10, 76, 99, 110, 131 и 149. Об этом мэр города Елена Сорокина сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, власти будут контролировать ход и сроки работ на всех этапах строительства. Сотрудники администрации при этом будут находиться в непрерывном взаимодействии с заведующими детсадами и подрядчиками, пишет РИА «7новостей».

Сорокина отметила, что сейчас формируется программа проверок объектов.

«Мы ждем от подрядчиков ответственного и добросовестного отношения к своей работе. Рады сотрудничать с порядочными людьми и надежными организациями», — написала мэр.

В конце августа сообщалось, что в Рязани возвели пристройку на 80 мест к детскому саду № 140. Там обустроены спальные комнаты, игровые, медицинский кабинет, буфет и другие необходимые помещения.