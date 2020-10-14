Певица Светлана Лобода попала в больницу

Певица Светлана Лобода находится в Боткинской больнице в Москве. Об этом в среду, 14 октября, рассказала сама артистка в своем Instagram.

Как пояснила Лобода, ей потребовалось обследование и МРТ после повреждения копчика.

«Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз <…> мои хорошие, всё хорошо, сегодня уже буду прыгать», ― пояснила певица.

В конце августа стало известно, что российского певца Диму Билана госпитализировали с воспалением легких.

Певец признался, что во время недавних концертов выходил на сцену c высокой температурой, испытывал слабость и плохo себя чувствовал. Он отметил, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным.