Умер композитор Дмитрий Данин

Советский и российский музыкант, композитор Дмитрий Данин скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в среду «РИА Новости» сообщил друг покойного, продюсер Максим Федоров.

«Максим Яковлевич скончался в ночь на 14 октября после продолжительной болезни. Предварительно, прощание пройдет в пятницу в крематории Митинского кладбища», — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Данин (настоящая фамилия Магазаник) родом из Винницы. В 1970-1980-е годы был клавишником в советском ВИА «Фестиваль». Первой работой ансамбля стала запись музыки к фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». В последующие годы коллектив записывал музыку ко многим кинофильмам и мультфильмам.

Песни на музыку Данина исполняли Николай Караченцов, Михаил Боярский, Павел Смеян, Лариса Долина и многие другие.