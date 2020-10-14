В Киеве проходит марш националистов в честь Дня защитника Украины

В Киеве 14 октября проходит традиционный марш националистов в честь Дня защитника Украины. Атрибуты шествия уже привычные: файеры, знамена националистических организаций, лозунги запрещенной в России Украинской повстанческой армии.

На этот раз участники марша дошли до офиса президента страны на Банковой улице. Собравшиеся выразили недовольство политикой Владимира Зеленского, которую украинские ультраправые считают «коллаборационистской» по отношению к России. Заодно вывесили плакат антисемитского содержания.

При этом некоторые на марше обрядились в форму коллаборационистов 40-х годов — тех, кто сотрудничал с нацистскими оккупантами. Серьезных происшествий в ходе марша пока не было.