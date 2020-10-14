Раввин заявил о необходимости цензуры в интернете

Цензура в интернете необходима по всем темам, разжигающим ненависть и агрессию. Об этом заявил в среду, 14 октября, президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

Таким образом Борода прокомментировал решение Facebook о запрете контента, отрицающего холокост. Основатель компании Марк Цукерберг, комментируя нововведение, отметил, что это довольно серьезное изменение политики социальной сети, пишет «Газета.ру».

«Цензура просто необходима по всем темам, разжигающим ненависть, агрессию. Это прописные истины, которые применяются в любом здравомыслящем обществе. То, что руководство Facebook решилось на такой жесткий, радикальный контроль, говорит в первую очередь о том, что посты такого рода стали закономерностью и масштаб явления требует уже каких-то конкретных действий», — сказал Борода в разговоре с «РИА Новости».

В то же время, отвечая на вопрос о рисках навязывания руководством Facebook своей версии истории холокоста, раввин заявил о недопустимости «исторических перекосов» и политической цензуры.

«Это [решение Facebook] все-таки не политическая цензура, а борьба с экстремизмом в социальных сетях. Если вдруг будет какое-то цензурирование или навязывание своего политического, исторического взгляда, то это уже недопустимо. Так как свободное интернет-пространство превратится в идеологическую платформу», — отметил Борода.

Он добавил, что в России «довольно налажена» система противодействия экстремистским высказываниям и есть уполномоченные органы, которые «оперативно реагируют на какие-то яркие выступления».

В конце сентября комитет Госдумы по информационной политике начал разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний.

В феврале Цукерберг заявил, что Facebook намерен создать независимый надзорный совет для того, чтобы у пользователей появилась возможность обжаловать решения социальной сети о размещаемом ими контенте.