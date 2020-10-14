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В США умерла комедийная актриса Кончата Феррелл

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Комедийная актриса Кончата Феррелл скончалась в США от осложнений после остановки сердца. Об этом в среду, 13 октября, сообщает Deadline.

Феррелл было 77 лет. Как пишет Москва 24, в декабре прошлого года актрису госпитализировали с инфекционным заболеванием почек и крови. Позже у нее случился сердечный приступ. Последние несколько месяцев жизни она провела в клинике.

Феррелл получила известность благодаря роли Берты в сериале «Два с половиной человека». Ее номинировали на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале в 2005 и 2007 годах.

В числе многочисленных работ Феррелл также фильмы «Хартленд», где она впервые сыграла главную роль, «Сеть», «Мистическая пицца», «Настоящий роман», «Эрин Брокович», «Эдвард Руки-ножницы» и проч.

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