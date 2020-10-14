Урожай желтых арбузов вырастили в Мурманской области

Специалисты в Мурманской области собрали урожай желтых арбузов и дынь. Бахчевые культуры удалось вырастить в весенне-летних теплицах полярной станции в Апатитах.

Сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова посадили арбузы и дыни в рамках эксперимента. Специалисты рассчитывали на полярный день. Аналогичные сорта бахчевых были посажены в Краснодарском крае.

Плоды на арктической и кубанской станциях были срезаны в один день. Их доставили в Санкт-Петербург, где специальная комиссия взяла образцы для биохимического анализа и провела дегустацию. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Лучшие оценки получил сорт арбузов «Сюрприз», а также дыня «Южанка».

Бахчевые, выращенные в Мурманской области, по весу не уступили кубанским. Вкус арбуза «Сюрприз» с арктической станции не уступил этому же сорту из Краснодарского края. Арбуз «Подарок солнца» и дыня «Южанка» на вкус оказались хуже, чем аналогичные плоды с юга.