Прямой эфир

Урожай желтых арбузов вырастили в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты в Мурманской области собрали урожай желтых арбузов и дынь. Бахчевые культуры удалось вырастить в весенне-летних теплицах полярной станции в Апатитах.

Сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов им. Н.И. Вавилова посадили арбузы и дыни в рамках эксперимента. Специалисты рассчитывали на полярный день. Аналогичные сорта бахчевых были посажены в Краснодарском крае.

Плоды на арктической и кубанской станциях были срезаны в один день. Их доставили в Санкт-Петербург, где специальная комиссия взяла образцы для биохимического анализа и провела дегустацию. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Лучшие оценки получил сорт арбузов «Сюрприз», а также дыня «Южанка».

Бахчевые, выращенные в Мурманской области, по весу не уступили кубанским. Вкус арбуза «Сюрприз» с арктической станции не уступил этому же сорту из Краснодарского края. Арбуз «Подарок солнца» и дыня «Южанка» на вкус оказались хуже, чем аналогичные плоды с юга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020